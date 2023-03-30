Керівництво Галатасарая розкрило деякі подробиці контракту італійського гравця. Угода передбачає зарплатню, яка складає 3 мільйони євро за рік, а ще передбачено бонуси на суму близько 15 млн євро. Про це повідомив CNN Turk.

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Згідно з домовленістю, якщо Галатасарай двічі вийде до плей-офф Ліги чемпіонів Дзаньйоло отримає один мільйон євро. Така ж сума прописана за вихід до чвертьфіналу та півфіналу. Гра за збірну Італії теж має свою ціну – 526 тисяч за півфінал міжнародного турніру і мільйон за фінал. За перемогу в Кубку Туреччини передбачено бонус у розмірі 789 тисяч євро. А якщо Ніколо Дзаньйоло отримає "Золотий м'яч", виступаючи за турецький клуб, то його банківський рахунок також збільшиться, але точна сума не була розкрита. Загалом в угоді прописано близько 10 пунктів різноманітних бонусів.

Навряд чи є ймовірність, що італієць зможе отримати хоча б половину з того, що йому наобіцяли. Особливо це стосується виплат за Лігу чемпіонів. Нагадаємо, що Дзаньйоло перебрався з Роми в Галатасарай взимку цього року. В чемпіонаті Туреччини півзахисник взяв участь у двох матчах, у яких забив один гол.

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