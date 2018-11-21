Галатасарай розглядає можливість підписання Селезньова

Галатасарай зацікавлений у підписанні українського форварда Акхісара Євгена Селезньова.

Як повідомляє ресурс Fotomac, турецький агент Селезньова Ахмет Булут запропонував послуги українця Галатасараю. Булут повідомив клуб, що Селезньов не буде продовжувати контракт з Акхісаром.

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Керівництво Галатасарая зацікавлене у підписанні українського форварда, але направить цей варіант головному тренеру Фатіху Теріму, який і прийматиме рішення.

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Нагадаємо, Селезньов виступає за Акхісар з січня 2018 року. У цьому сезоні 33-річний нападник провів за турецьку команду 11 матчів в усіх турнірах, де відзначився 4 рази.