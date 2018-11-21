toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Галатасарай розглядає можливість підписання Селезньова

09:51 866 Читать на русском
Галатасарай розглядає можливість підписання Селезньова
Євген Селезньов / Фото ФК Акхісар

Галатасарай зацікавлений у підписанні українського форварда Акхісара Євгена Селезньова.

Як повідомляє ресурс Fotomac, турецький агент Селезньова Ахмет Булут запропонував послуги українця Галатасараю. Булут повідомив клуб, що Селезньов не буде продовжувати контракт з Акхісаром.

Яремчук назвав трійку найсильніших нападників України – несподіваний фаворит

Керівництво Галатасарая зацікавлене у підписанні українського форварда, але направить цей варіант головному тренеру Фатіху Теріму, який і прийматиме рішення.

Ротань: На сьогоднішній день форвард номер один – Женя Селезньов

Нагадаємо, Селезньов виступає за Акхісар з січня 2018 року. У цьому сезоні 33-річний нападник провів за турецьку команду 11 матчів в усіх турнірах, де відзначився 4 рази.

Теги
Туреччина Трансфери Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Галатасарай Галатасарай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Анрі: Чигринський мав чарівну ліву ногу
    Іспанія — 20 лист3252 Анрі: Чигринський мав чарівну ліву ногу
2
дн
:
6
год
:
49
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук