Галатасарай у виїзному поєдинку 14-го туру чемпіонату Туреччини каменя на камені не залишив від Істанбул Башакшехіра. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 14-й тур

Істанбул Башакшехір – Галатасарай – 0:7

Голи: Актюрокоглу, 14, 59, 85, Ікарді, 45, (пен.), Ндаїшіміє, 45+4 (аг.), Мертенс, 65, Бардакчі, 88

Поєдинок між сусідами по турнірній таблиці завершився несподіваним результатом. Галатасарай повів у рахунку на 14 хвилині завдяки голу Актюрокоглу. Перед перервою Ікарді подвоїв перевагу ударом з пенальті, а Ндаїшіміє ще й зрізав м'яч у власні ворота, тож рахунок 0:3 на користь Галатасарая по завершенні першого тайму.

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Актюрокоглу забив і перший гол у другій половині – йому асистував Ікарді. Мертенс з передачі Рашіци забив п'ятий м'яч у ворота суперників, а на останніх хвилинах Актюрокоглу та Бардакчі остаточно принизили суперника – Ікарді та Мата асистували відповідно.

Таким чином, Галатасарай набрав 27 очок та піднявся на друге місце, а Істанбул Башакшехір з 24 пунктами опустився на 4 сходинку, поступаючись Адана Демірспору за додатковими показниками.

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