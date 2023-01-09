Одне з найзапекліших турецьких дербі між Фенербахче та Галатасараєм завершилось розгромною перемогою останніх. Читайте звіт про зустріч та дивіться відеоогляд поєдинку Фенербахче – Галатасарай на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 18-й тур

Фенербахче – Галатасарай – 0:3

Голи: Сержіу Олівейра, 32, Актюркоглу, 78, Ікарді, 90+10

Вилучення: Кахведжі, 86

Галатасарай забив на 15 хвилині, але гол Бардакчі скасували через офсайд. Втім, до перерви Сержіу Олівейра забив легально, класно пробивши з лету в дальній кут. Гра після голу продовжувалась на рівних, але реалізація була кращою в Галатасарая. Ікарді та Актюркоглу вийшли вдвох на одного захисника, Мауро віддав на партнера, а той поцілив поміж ніг воротарю.

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Фенербахче ще й залишився у меншості – Кахведжі пішов прямою ногою на суперника. В компенсований час Ікарді мав забити після передачі з флангу, але його випередив воротар. Втім, Мауро підчатував неточну передачу захисника, перехопив м'яч та від поперечки поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Галатасарай набрав 39 очок та залишився першим, збільшивши відрив до 4 балів. Фенербахче розташувався на другій сходинці з 35 пунктами.

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