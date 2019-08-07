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Галатасарай продовжує переговори щодо Яремчука, – Циганик

11:42 1249 Читать на русском
Галатасарай продовжує переговори щодо Яремчука, – Циганик
Роман Яремчук / Гент

Чемпіон Туреччини проявляє неабиякий інтерес до українського нападника.

Турецький гранд не збирається відмовлятись від трансферу форварда збірної України.

Яремчук – у пріоритетному списку трансферів Галатасарая

"Галатасарай дуже хоче Яремчука. Зараз переговори йдуть, є офіційне запрошення. Переговори були і взимку, наразі вони відновилися", – сказав Ігор Циганик в ефірі програми ЦиганикLive.

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Нападник Гента ударно розпочав сезон 2019/20, відзначившись чотирма голами в 4 матчах за бельгійський клуб. Його чинний контракт розрахований до 2021 року.

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Трансфери Українці за кордоном Головне Гент Гент Ігор Циганик Бельгія Туреччина Роман Яремчук Роман Яремчук Галатасарай Галатасарай
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