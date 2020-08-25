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Галатасарай погодився продати бразильця в Динамо, – ЗМІ

11:24 - Читать на русском
Галатасарай погодився продати бразильця в Динамо, – ЗМІ
Маркао / Фото з відкритих джерел

"Біло-сині" готують трансферну бомбу.

Турецький Галатасарай досяг згоди з Динамо щодо переходу бразильського захисника Маркао у київську команду, повідомляє видання Fotospor.

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Стамбульський клуб прийняв пропозицію киян і для переходу 24-річного оборонця більше немає жодних перешкод. Видання зазначає, що Динамо було найреальнішим претендентом на Маркао, а сам бразилець вже давно перебував "на валізах", очікуючи лише завершення всіх формальностей з документами.

Нагадаємо, про інтерес киян до захисника Галатасарая повідомлялося одразу після призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо, однак частина ЗМІ вважала такий трансфер малоймовірним, вказуючи на занадто високу ціну (8 млн євро).

До слова, бразилець переважно діє у центрі захисту, але у разі необхідності може закрити позицію опорного півзахисника. У минулому сезоні Маркао провів у турецькій Суперлізі 28 матчів, результативним діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 5,5 млн євро.

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