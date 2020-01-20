Галатасарай планував купити у Динамо Бурду, – агент ФІФА

Турецький агент ФІФА Алааддін Меміш розповів, що Галатасарай дуже хотів придбати захисника київського Динамо Микиту Бурду.

"Галатасарай шукає захисника. Якби Микита Бурда не був травмований, то турецький гранд постарався б його придбати у Динамо. У цьому сезоні Галатасарай за ним уважно стежив і переглядав ігри за його участю наживо.

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Головному тренеру "левів" Фатіху Теріму дуже подобаються бойові футболісти, особливо гравці оборонного плану. Якби Бурда потрапив в руки Теріма, то міг би стати одним з найкращих в чемпіонаті Туреччини.

Є хороший приклад з Озаном Кабаком. Фатіх Терім взяв його з молодіжної в першу команду Галатасарая. Він став йому довіряти, а футболіст отримував ігрову практику і прогресував. Через деякий час він перебрався в Штутгарт. Влітку минулого року його купив Шальке за 15 мільйонів євро", – сказав Меміш у коментарі FootBoom.

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Нагадаємо, Бурда отримав травму наприкінці вересня 2019 року в матчі проти Ворскли. Захисник травмував колінний суглоб і переніс операцію.