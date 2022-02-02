Торік Галатасарай лише за додатковими показниками програв чемпіонство Бешикташу, але в нинішньому сезоні – суцільна катастрофа. Після 23-х турів "леви" розташувалися поруч із зоною вильоту.

Довбик був атакований турецькими фанами у мережі – агент пояснив ажіотаж навколо форварда збірної України

Одним із головних завдань керівництва на зиму був пошук нового нападника. Галатасарай навіть цікавився доступністю форварда збірної України Артема Довбика. Зрештою, турки зупинили свій вибір на перевіреному, а головне – безкоштовному кандидаті.

У Галатасарай повернувся Бафетімбі Гоміс. Форвард, який прославився колоритним стилем святкування голів, підписав контракт на півтора року. Попереднім клубом француза був Аль-Хіляль, куди, до речі, він і пішов з Галатасарая влітку 2018 року. Минулого разу Гоміс зіграв за турецький клуб 42 матчі, в яких забив 32 голи та віддав 6 асистів.

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