Міши Батшуаї підписав контракт з Галатасараєм та незабаром буде представлений як новий гравець клубу, повідомляє інсайдер Fabrizio Romano.

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Угода гравця з клубом буде чинною до червня 2027 року. Transfermarkt повідомляє, що Галатасарай отримав Батшуаї безкоштовно.

Батшуаї належав Челсі з 2016 року, але переважно виступав за інші клуби на правах оренди. У 2022-му форвард перейшов до Фенербахче. Минулого сезону він зіграв за клуб 43 матчі у всіх турнірах, забив 24 голи та віддав 3 асисти.

До слова, Галатасарай завершив минулий сезон у статусі чемпіона Туреччини, маючи у своєму активі 102 очки. Фенербахче, своєю чергою, посів другу сходинку турнірної таблиці Суперліги з 99 балами.

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