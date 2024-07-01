Галатасарай підписав екс-форварда Челсі – інсайдер розкрив деталі угоди
Форвард Фенербахче Міши Батшуаї невдовзі приєднається до Галатасарая.
Міши Батшуаї підписав контракт з Галатасараєм та незабаром буде представлений як новий гравець клубу, повідомляє інсайдер Fabrizio Romano.
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Угода гравця з клубом буде чинною до червня 2027 року. Transfermarkt повідомляє, що Галатасарай отримав Батшуаї безкоштовно.
Батшуаї належав Челсі з 2016 року, але переважно виступав за інші клуби на правах оренди. У 2022-му форвард перейшов до Фенербахче. Минулого сезону він зіграв за клуб 43 матчі у всіх турнірах, забив 24 голи та віддав 3 асисти.
До слова, Галатасарай завершив минулий сезон у статусі чемпіона Туреччини, маючи у своєму активі 102 очки. Фенербахче, своєю чергою, посів другу сходинку турнірної таблиці Суперліги з 99 балами.
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