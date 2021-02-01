Оборонець Ньюкасла ДеАндре Єдлін приєднався до табору Галатасарая на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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"Леви" також орендували у Бенфіки Жедсона Фернандеса, який останній рік провів у Тоттенхемі, але не зміг там закріпитись, зігравши лише у 7-ми матчах АПЛ. Угода португальця розрахована до завершення сезону.

У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини після 21 туру Галатасарай розташувався на третій сходинці.

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