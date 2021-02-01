Галатасарай підписав двох гравців з АПЛ
1 лютого 21:33 - Читать на русском
Турецький гранд підсилився одразу двома футболістами.
Оборонець Ньюкасла ДеАндре Єдлін приєднався до табору Галатасарая на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.
Трансферне вікно, зима-2021: дедлайн – LIVE
"Леви" також орендували у Бенфіки Жедсона Фернандеса, який останній рік провів у Тоттенхемі, але не зміг там закріпитись, зігравши лише у 7-ми матчах АПЛ. Угода португальця розрахована до завершення сезону.
У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини після 21 туру Галатасарай розташувався на третій сходинці.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter