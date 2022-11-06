Ікарді оформив дубль у матчі з Бешикташем / Twitter Галатасарая

Турецька Суперліга, 13-й тур

Галатасарай – Бешикташ – 2:1

Голи: Ікарді, 18, 59 – Тосун, 28

Стамбульські колективи нестримно провели усю гру, завдавши на двох понад 30 ударів. Та все ж у цій дуелі сильнішими виявились господарі Тюрк Телеком Арени.

Подольскі забив ударом із власної половини поля – фантастика з Екстракляси

Рахунок вдалось відкрити Ікарді. Баріс Їлмаз скинув орендованому у ПСЖ форварду в зону пенальті, звідки Мауро з льоту з усієї сили вгатив у ближню дев'ять. Вже за 10 хвилин Бешикташ зрівняв ситуацію на табло зусиллями Дженка Тосуна, який розстріляв Фернандо Муслеру.

Команди не втомлювались обмінюватись гольовими нагодами, але реалізація була кращою у "левів". По перерві Ікарді головою оформив дубль, поставивши крапку у матчі.

Перемога дозволила Галатасараю піднятись на другу сходинку турнірної таблиці Суперліги, відставання від Фенербахче становить 2 пункти. Бешикташ опустився на п'яту позицію.