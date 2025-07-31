Віктор Осімхен остаточно перейшов з Наполі в Галатасарай.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Віктора Осімхена. Повідомляється, що клуб заплатив Наполі 75 мільйонів євро, також "адзуррі" отримають 10% від майбутнього перепродажу гравця.

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Осімхен поставив підпис під 4-річним контрактом. Щосезону він зароблятиме 15 млн євро "чистими" + 1 млн євро бонусу за лояльність + 5 млн євро за використання іміджевих прав.

Трансфер Осімхена став найдорожчим в історії турецького футболу.

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