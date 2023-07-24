У своїх соцмережах Галатасарай підтвердив перехід 30-річного івуарійця. Вілфрід Заха приєднався до турецького клубу на правах вільного агента, оскільки його контракт з Крістал Пелас закінчився влітку поточного року.

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Як повідомляє прес-служба "левів", вінгер оформив контракт на три сезони – до 2026 року. Заха отримає підписний бонус у розмірі 2,33 млн євро. Його зарплатня в Гаталасараї буде складати 4,35 млн євро за сезон.

Вілфрід Заха – вихованець Крістал Пелас. Загалом він зіграв за англійський клуб в 458 матчах. В активі вінгера 90 голів та 76 результативних передач. До слова, Крістал Пелас намагалися втримати свого лідера, підвищивши йому зарплатню, однак Заха не погодився.

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