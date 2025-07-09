Галатасарай не полишає спроб підписати Осімхена – топ-інсайдер розкрив суму нової пропозиції, але є перешкода
Галатасарай зробив ще одну спробу переманити Віктора Осімхена, звернувшись до Наполі з новою фінансовою пропозицією.
Турецький гранд запропонував 75 мільйонів євро, що відповідає сумі відступних, передбачених у контракті нападника, повідомляє Фабріціо Романо.
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Втім, клуб зі Стамбула має намір розбити цю суму на кілька платежів, які розтягнуться на п’ятирічний період, що може стати каменем спотикання в переговорах. У Неаполі ще не ухвалили остаточного рішення.
Раніше інтерес до Осімхена проявляв Аль-Хіляль, також пропонуючи 75 мільйонів євро, однак саудівському клубу поки не вдалося домовитися з самим гравцем.
Нагадаємо, що минулого сезону нападник уже виступав за Галатасарай в оренді, де продемонстрував феноменальну результативність – 37 голів і 7 асистів у 41 поєдинку.
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