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Галатасарай націлився на хавбека Ліверпуля

12:56 337 Читать на русском
Галатасарай націлився на хавбека Ліверпуля
Джердан Шакірі та Мохамед Салах / Фото ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі може перебратись в турецьку Суперлігу.

Галатасарай має намір підсилитись хавбеком Джерданом Шакірі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Ймовірно, йдеться про оренду 28-річного швейцарця. На трансфер позитивно може вплинути недостатня кількість ігрової практики Джердана у Ліверпулі. У нинішньому сезоні АПЛ Шакірі провів лише 6 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

Після 26-ти турів чемпіонату Туреччини Галатасарай розташувався на третій сходинці.

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Теги
Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Джердан Шакірі Джердан Шакірі Галатасарай Галатасарай Туреччина Трансфери Ліверпуля
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