Галатасарай націлився на хавбека Ліверпуля

Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі може перебратись в турецьку Суперлігу.

Галатасарай має намір підсилитись хавбеком Джерданом Шакірі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Ймовірно, йдеться про оренду 28-річного швейцарця. На трансфер позитивно може вплинути недостатня кількість ігрової практики Джердана у Ліверпулі. У нинішньому сезоні АПЛ Шакірі провів лише 6 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

Після 26-ти турів чемпіонату Туреччини Галатасарай розташувався на третій сходинці.

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