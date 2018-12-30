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Галатасарай хоче продати Беланда, щоб не платити бонуси Динамо

15:56 500 Читать на русском
Галатасарай хоче продати Беланда, щоб не платити бонуси Динамо
Юнес Беланда / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Динамо Юнес Беланда, який нині виступає за Галатасарай, може покинути турецький клуб.

Галатасарай хоче продати одного з ключових гравців команди, хавбека Юнеса Беланда, повідомляє Fanatik.

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За інформацією видання, причина можливого трансферу винятково фінансова. Марокканець перейшов минулого літа в Галатасарай з Динамо за 8 мільйонів євро. Крім того, в договорі між клубами вказана низка бонусів.

Минулого сезону турецький гранд заплатив "біло-синім" 250 тисяч євро за те, що Беланда провів більше 25 матчів, а за кампанію 18/19 Динамо повинно отримати вже 500 тисяч євро через участь Галатасарая в Лізі чемпіонів і ще 250 тисяч за 15 проведених матчів Беланда.

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На наступний сезон прописані майже такі ж бонуси – 500 тисяч Ліга чемпіонів і 250 тисяч Ліга Європи. Саме їх виплати Галатасарай і намагається уникнути.

Відзначається, що тренерський штаб проти відходу футболіста. Беланда є важливим гравцем для команди і в цьому сезоні віддав найбільше асистів.

Теги
Трансфери Галатасарай Галатасарай Туреччина Юнес Беланда Юнес Беланда Динамо Динамо
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