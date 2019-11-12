Галатасарай хоче продати Беланда – на екс-динамівця вже знайшовся покупець

Турецький Галатасарай має намір продати півзахисника Юнеса Беланда і вже почав переговори щодо трансферу.

29-річний футболіст вже найближчим часом може перейти в Аль-Наср із Саудівської Аравії, інформує msn.com. Турецький клуб заробить на трансфері екс-гравця київського Динамо близько 10 мільйонів євро.

Динамо отримало солідну суму від Галатасарая за цікавий пункт у контракті Беланда

Беланда перебрався до Туреччини влітку 2017 року за 9,5 млн євро. З тих пір він провів у футболці Галатасарая 80 матчів, забив 9 голів і віддав 21 результативну передачу. Марокканець виступав за київське Динамо з 2013-го по 2016-й рік.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду