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Галатасарай хоче продати Беланда – на екс-динамівця вже знайшовся покупець

11:01 813 Читать на русском
Галатасарай хоче продати Беланда – на екс-динамівця вже знайшовся покупець
Юнес Беланда / Goal.com

Турецький Галатасарай має намір продати півзахисника Юнеса Беланда і вже почав переговори щодо трансферу.

29-річний футболіст вже найближчим часом може перейти в Аль-Наср із Саудівської Аравії, інформує msn.com. Турецький клуб заробить на трансфері екс-гравця київського Динамо близько 10 мільйонів євро.

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Беланда перебрався до Туреччини влітку 2017 року за 9,5 млн євро. З тих пір він провів у футболці Галатасарая 80 матчів, забив 9 голів і віддав 21 результативну передачу. Марокканець виступав за київське Динамо з 2013-го по 2016-й рік.

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Аль-Наср Аль-Наср Туреччина Галатасарай Галатасарай Юнес Беланда Юнес Беланда
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