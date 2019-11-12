Галатасарай хоче продати Беланда – на екс-динамівця вже знайшовся покупець

Світ — 11:50 1357
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Наші за кордоном: досягнення Есеоли, Мілевський наближає Динамо Брест до чемпіонства, Яковенко не зупиняється
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Шахтар – Динамо: киянам загрожує суворе покарання за расистські вигуки фанатівУкраїна — 11:39 2361
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Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?Mykhailo_Yukhymenko — 11 лист 4141
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Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та СербіїЄвро-2020 — 11 лист 18690
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Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Естонії та Сербії – Мораєс в обойміЄвро-2020 — 11 лист 4333