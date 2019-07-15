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Галатасарай хоче орендувати екс-гравця Шахтаря Фреда

10:22 0 Читать на русском
Галатасарай хоче орендувати екс-гравця Шахтаря Фреда
Фред / фото: Sky Sports

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред може перебратись у чемпіонат Туреччини.

Галатасарай прагне орендувати бразильського хавбека на рік та пропонує клубу з Манчестера 2 мільйони євро. Очікується, що "червоні дияволи" погодяться на пропозицію, адже кар'єра в Англії у Ферда виявилась невдалою.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед назвав причини провалу Фреда в перший сезон в Англії

Нагадаємо, Фред перейшов у Манчестер Юнайтед влітку минулого року з донецького Шахтаря. Англійський гранд заплатив за хавбека 50 мільйонів євро.

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У минулому сезоні бразильський півзахисник провів за манкуніанців 25 поєдинків в усіх турнірах, де забив гол та віддав гольову передачу.

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Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Галатасарай Галатасарай
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