Галатасарай хоче орендувати екс-гравця Шахтаря Фреда

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред може перебратись у чемпіонат Туреччини.

Галатасарай прагне орендувати бразильського хавбека на рік та пропонує клубу з Манчестера 2 мільйони євро. Очікується, що "червоні дияволи" погодяться на пропозицію, адже кар'єра в Англії у Ферда виявилась невдалою.

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Нагадаємо, Фред перейшов у Манчестер Юнайтед влітку минулого року з донецького Шахтаря. Англійський гранд заплатив за хавбека 50 мільйонів євро.

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У минулому сезоні бразильський півзахисник провів за манкуніанців 25 поєдинків в усіх турнірах, де забив гол та віддав гольову передачу.