Галатасарай домовився з Наполі про трансфер Осімхена – він буде заробляти більше за Рашфорда
20 липня 23:13 - Читати іншою мовою
Наступні чотири сезони форвард Віктор Осімхен проведе в Стамбулі.
Наполі продає Осімхена в Галатасарай за 75 млн євро, інформує інсайдер Ніколо Скіра. Повідомляється, що гравець підпише угоду до літа 2029 року.
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Згідно з джерелом, в Стамбулі Осімхен зароблятиме 18 млн євро на рік. Це – на чотири мільйони євро більше, ніж заробить Маркус Рашфорд в Барселоні.
Наполі також отримає 10% з подальшого перепродажу нігерійця.
Віктор провів у Галатасараї сезон 2024/25 на правах оренди. Він відзначився 37 голами і 7 асистами в 41 матчі у всіх турнірах.
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