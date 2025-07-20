Наполі продає Осімхена в Галатасарай за 75 млн євро, інформує інсайдер Ніколо Скіра. Повідомляється, що гравець підпише угоду до літа 2029 року.

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Згідно з джерелом, в Стамбулі Осімхен зароблятиме 18 млн євро на рік. Це – на чотири мільйони євро більше, ніж заробить Маркус Рашфорд в Барселоні.

Наполі також отримає 10% з подальшого перепродажу нігерійця.

Віктор провів у Галатасараї сезон 2024/25 на правах оренди. Він відзначився 37 голами і 7 асистами в 41 матчі у всіх турнірах.

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