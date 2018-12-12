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Галатасарай – Порту – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Галатасарай – Порту – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Галатасарай – Порту – 2:3 – відео голів та огляд матчу

 В заключному турі Ліги чемпіонів Порту переміг Галатасарай. Дивіться відео голів та огляд матчу Галатасарай – Порту на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, група D, 6 тур

Галатасарай – Порту – 2:3

Голи: Фегулі, 45+1, (пен), Дердійок, 65 – Феліпе, 17, Мареджа, 42, (пен), С. Олівейра, 57

Нереалізований пенальті: Фегулі, 66

Команди провели дуже яскравий поєдинок з 5-ма голами та вилученням. Порту таки зумів втримати перемогу та завершив груповий етап без поразок.

Ліга чемпіонів: Порту в гостях обіграв Галатасарай – турки зіграють в Лізі Європи

Завдяки цій перемозі Порту набрав 16 очок і з першого місця вийшов з групи, Галатасарай з 4 пунктами обігнав Локомотив у боротьбі за путівку до Ліги Європи.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів6 турТюрк Телеком Арена (Стамбул)

Галатасарай - Порту: Вівторок 11 грудня 2018

Галатасарай
Матч завершено
2 : 3
Порту
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