Галатасарай – Порту – 2:3 – відео голів та огляд матчу

В заключному турі Ліги чемпіонів Порту переміг Галатасарай. Дивіться відео голів та огляд матчу Галатасарай – Порту на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, група D, 6 тур

Галатасарай – Порту – 2:3

Голи: Фегулі, 45+1, (пен), Дердійок, 65 – Феліпе, 17, Мареджа, 42, (пен), С. Олівейра, 57

Нереалізований пенальті: Фегулі, 66

Команди провели дуже яскравий поєдинок з 5-ма голами та вилученням. Порту таки зумів втримати перемогу та завершив груповий етап без поразок.

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Завдяки цій перемозі Порту набрав 16 очок і з першого місця вийшов з групи, Галатасарай з 4 пунктами обігнав Локомотив у боротьбі за путівку до Ліги Європи.