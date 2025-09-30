"У Крістал Пелас не було ініціативи, але вони заробили кутовий, про який, до речі, можна сперечатися, був він чи ні, що пояснює мою жовту картку. Після цього ми допустили занадто багато моментів у контратаках і втратили їх там, де не повинні були. Я не кажу, що ми добре провели перший тайм, це не так. Але справа не в тому, що вони нас перевершували. Кілька разів вони віддавали м'яч в нашу останню лінію, де виграли підбір.

Слот розкритикував Ліверпуль після сенсаційної поразки Крістал Пелас: "Нам пощастило"

Галатасарай – інша команда, яку складно перемогти. Вони виграли перші сім матчів, тому вони дуже сильні психологічно. З ними дуже складно грати, у них є сильні сторони, але порівнювати їх не можна. Різні гравці, тренери і тактика", – цитує Слота Liverpool Echo.

Матч Галатасарай – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 30 вересня.

