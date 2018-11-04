Галатасарай – Фенербахче: перед матчем, який закінчився масовою бійкою, помер фанат – клуб зворушливо попрощався з ним

Центральний поєдинок 11 туру чемпіонату Туреччини Галатасарай – Фенербахче видався насиченим на події, причому не лише безпосередньо на футбольному полі.

Матч 11 туру турецької Суперліги Галатасарай – Фенербахче завершився унічию 2:2. Гості по ходу поєдинку поступались 0:2, проте не опустили рук та зуміли вирвати нічию.

Втім, навіть не це було головним у матчі. Вже після фінального свистка на полі спалахнула бійка, у якій взяли участь близько 30 осіб – серед них практично всі гравці обох команд, в тому числі представники тренерського штабу. За підсумками сутички арбітр поєдинку показав 3 червоні картки.

Та навіть не це стало головною подією вечора у Стамбулі. Незадовго до початку поєдинку від сердечного приступу помер вболівальник Фенербахче Корай Шенер. Йому було лише 22 роки.

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Сьогодні на домашній арені Фенербахче Шюкрю Сараджоглу пройшла церемонія прощання з вболівальником. На стадіоні були присутні гравці, тренерський штаб, персонал та керівництво клубу, вболівальники, рідні та близькі фаната. В кінці церемонії прощання труну з тілом Корая Шенера ніс президент Фенербахче.

Фенербахче також відзначився зворушливим жестом. Клуб закріпив за загиблим фанатом його місце на трибунах стадіону. Таким чином жодна інша людина тепер не зможе зайняти місця, на якому Корай Шенер підтримував Фенербахче протягом свого недовгого життя.

До слова, матч не мав надзвичайного турнірного значення – Галатасарай посідає 2 місце в чемпіонаті, Фенербахче – 15.

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