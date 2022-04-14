Галатасарай – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Динамо здолало Галатасарай у благодійному матчі на підтримку України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Кияни отримали комфортну перевагу завдяки вдалим діям Сергія Сидорчука. Під час першого гола капітан розрізав оборону Галатасарая передачею на Караваєва, а той відкотив під розстрільний удар Буяльського. Потім Сидорчук перехопив невдалу передачу суперника і блискавично вивів Бєсєдіна на ударну позицію – 2:0.
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На початку другого тайму Баріс Їлмаз відквитав один м'яч розкішним обвідним ударом в дев'ятку. Втім, останнє слово таки було за українцями. На 80-й хвилині Віктор Циганков також красиво закрутив м'яч під дальню стійку, хоча й з меншої відстані.