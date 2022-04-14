Кияни отримали комфортну перевагу завдяки вдалим діям Сергія Сидорчука. Під час першого гола капітан розрізав оборону Галатасарая передачею на Караваєва, а той відкотив під розстрільний удар Буяльського. Потім Сидорчук перехопив невдалу передачу суперника і блискавично вивів Бєсєдіна на ударну позицію – 2:0.

Динамо виграло другий матч заради мирної України – Бєсєдін та Буяльський влаштували шоу ще й на полі іменитого гранда

На початку другого тайму Баріс Їлмаз відквитав один м'яч розкішним обвідним ударом в дев'ятку. Втім, останнє слово таки було за українцями. На 80-й хвилині Віктор Циганков також красиво закрутив м'яч під дальню стійку, хоча й з меншої відстані.