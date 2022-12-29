"Думаю, Ліверпуль – це чудовий клуб для мене, аби прийти та показати, на що я здатен і допомогти команді досягти ще більше прекрасних моментів, котрі вже були у попередні роки.

Гакпо офіційно перейшов у Ліверпуль

На мою думку, тут я зможу зростати в індивідуальному плані. Тут багато великих гравців, у яких я можу багатому чому навчитися. Я з нетерпінням чекаю гру на Енфілді. Я чув багато чудових історій про стадіон, атмосферу. Не можу дочекатися.

Очевидно, моя ціль – виграти якомога більше титулів з командою, добре грати, продемонструвати світу, на що ми здатні як команда і що я можу як гравець. А в особистому плані – продовжувати розвиватися й ставати кращим з кожним сезоном. Дуже вдячний, що так тепло прийняли мене, з нетерпінням чекаю зустрічі на стадіоні та в місті", – цитує Гакпо офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше ЗМІ сватали Коді у Манчестер Юнайтед, а головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Хаг вже висловив керівництву клубу своє розчарування через те, що не вдалося підписати Гакпо.

Єдиний кривдник Аргентини, Неймар, Мбаппе та інші зірки – 10 претендентів на найкращий гол ЧС-2022