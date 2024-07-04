"Ми з футболістами були на зв'язку протягом останнього місяця. У хлопців бойовий настрій, усі хочуть працювати. Чи вдалось запросити найкращих? Гадаю, так. Цього разу до нас приєдналася низка гравців, яких не було в Північній Македонії в еліт-раунді. Вважаю, що наразі це найсильніший склад свого віку.

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Проведення спарингу перед початком Євро-2024? Так, 9 липня проведемо товариський поєдинок із польською командою, оскільки якийсь час перед чемпіонатом Європи базуватимемося саме в Польщі. У команді представники 13 різних клубів, як це позначиться на зіграності? Раніше здебільшого були представники двох команд (Динамо та Шахтаря). Але зараз багато виконавців виступає на високому рівні, представляючи перші клубні команди, тож при виборі гравців пріоритет віддавався їм.

Ми володіємо повною інформацією. Вважаю, наш тренерський штаб добре вивчив опонентів. Тепер головне – донести всі наші думки до хлопців, а їм – використати це на футбольному полі. Фаворит нашої групи – Італія? На папері, справді, ця збірна стоїть одноосібно. Італійці впевнено пройшли свою групу в еліт-раунді, але я поки що не поспішав би з висновками. У фінальній частині всі команди можуть піднести сюрприз.

Завдання команди? Ми ставитимемо перед командою максимальні завдання, але передусім дуже хотілося б пробитися на чемпіонат світу U-20", – наводить слова Михайленка офіційний сайт УАФ.

Додамо, що збірна України U-19 розпочне Євро-2024 матчем проти Північної Ірландії (15 липня). Наступним суперником стане Норвегія (18 липня), а завершиться груповий етап поєдинком проти Італії (21 липня).

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