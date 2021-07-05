"Шкода, звичайно, але що робити. Я думаю, що Шевченко розбереться зі своїми помічниками, що трапилося. Я вважаю, що команда не відновилася після важкої гри зі Швецією. Це має дуже велике значення, тому що фізичний стан після трьох-чотирьох матчів – ми не звикли до такого, адже англійці на самому початку забили м'яч, накрутили темп, потім у другому таймі ще три м'ячі забили головою.

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Шевченко каже, що Кривцова поставив, тому що він може головою зіграти. Але ми ж знаємо, як англійці грають головою, тому повинні були готуватися до цього. Тим не менш, це не критика, я говорю про те, що треба розібратися і спокійно йти далі. Єдине, я можу сказати, що тренерський штаб повинен був поміняти деяких футболістів, помітно було, що вони втомлені, а на лавці були гравці, які могли дати більше.

Шевченку в жодному разі не можна йти, думаю, у нього є пропозиції від клубів. Він показав себе як тренер, він – розумний і дуже талановитий. Тактично він ще набере досвіду, я вважаю, що він буде хорошим тренером", – цитує Сабо офіційний сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, контракт Андрія Шевченка зі збірною України розрахований до кінця 2022 року, тобто до ЧС у Катарі.

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