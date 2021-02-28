Після розгрому від Хетафе (0:3) Габріел прийшов у флеш-зону для спілкування з журналістами. Один з них запитав про можливий виліт Валенсії з Прімери за підсумками сезону.

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Досвідчений захисник "кажанів" відповідав на запитання зі сльозами на очах: "Грати за такий великий, як Валенсія, боляче... Але ми повинні рухатись вперед. Ми виправимо ситуацію та виведемо команду туди, де вона заслуговує бути".

Після 25-ти турів справи у Валенсії і справді не дуже – лише 6 очок відділяють команду від зони вильоту.

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