Габовда змінив клуб в Угорщині

Інтерв’ю — 18:30 20
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"Шевченко може допомогти мені". Фабріціо Раванеллі – ексклюзивне інтерв'ю про Ювентус, Лобановського і Україну
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ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-оффЧС 2018 — 17:30 2108
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ЧС-2018: ФІФА прокоментувала принцип розподілу місць за показником фейр-плейЧС 2018 — 17:00 462
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Львів припинив співпрацю з ДемченкомУкраїна — 16:31 330
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Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1ЧС 2018 — 13:31 7939
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