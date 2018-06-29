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Габовда змінив клуб в Угорщині

16:07 147 Читать на русском
Габовда змінив клуб в Угорщині
Габовда змінив клуб в Угорщині / Фото: haladas.hu

Український нападник Юрій Габовда змінив клубну прописку в чемпіонаті Угорщини.

Угорський Халадаш оголосив про підписання контракту з Юрієм Габовдою, інформує офіційний сайт клубу. Угода розрахована на два роки.

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Попереднім клубом українця був Балмазуйварош за який він виступав з літа 2017 року. За цей час форвард встиг відіграти 38 матчів та відзначитись 2 голами та 1 асистом.

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