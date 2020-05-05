Габовда розповів, як українські легіонери підтримують зв'язок в Угорщині – навіть карантин не став проблемою

Захисник Дебрецена Юрій Габовда запевнив, що зберігає контакти зі співвітчизниками, які також виступають в чемпіонаті Угорщини.

"В принципі, я багатьох українських гравців знаю, ми підтримуємо зв'язок в чемпіонаті навіть в ці важкі дні. Щодо всіх сказати не можу, але багатьох знаю.

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Великого чату між українцями немає, але індивідуально з багатьма спілкуюся – Харатін, Вайда, Надь, Кушнір. У них також відновилися тренування в повноцінних групах. Хтось не тренувався 10 днів до цього і почали лише сьогодні", – розповів Габовда програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, екс-гравець Карпат виступає в Угорщині з 2017 року і вже встиг змінити три місцеві клуби.

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