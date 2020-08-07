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Габовда продовжить кар'єру в Білорусі – екс-карпатівець підписав контракт з новим клубом

15:44 - Читать на русском
Габовда продовжить кар'єру в Білорусі – екс-карпатівець підписав контракт з новим клубом
Юрій Габовда / ФК Торпедо-БелАЗ

Колишній гравець Карпат Юрій Габовда уклав угоду з білоруським Торпедо-БелАЗ.

Клуб з міста Жодіно вже представив 31-річного українця у статусі свого новачка, про що повідомив на своєму офіційному сайті.

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Термін угоди не розголошується, але відомо, що захисник приєднався до нового клубу на правах вільного агента.

Останнім клубом Габовди був Дебрецен, який він покинув після вильоту команди з еліти. Раніше українець вже виступав у Білорусі, погравши за Граніт і мінське Динамо. З 2017 року грав за угорські Бальмазуйварош, Халадаш та Дебрецен. Цікаво, що всі ці 3 команди з Габовдою у складі вилетіли з елітного дивізіону.

Після 20 турів Торпедо-БелАЗ посідає 4 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Українці за кордоном Дебрецен Дебрецен Білорусь Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ Трансфери Світ Юрій Юрій Габовда
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