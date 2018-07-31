Габовда пояснив, чому обрав чемпіонат Угорщини

Колишній нападник Карпат, а нині гравець ФК Халадаш Юрій Габовда поділився враженнями від чемпіонату Угорщини.

"В Україні і Білорусі після матчу або вихідний або відновлення. Тут після гри відразу вихідний, а після нього відразу два дуже сильних тренування в день. В Україні ти приходиш на легке тренування, трохи подуріти, щоб підняти настрій. Відновлювальний день тут четвер. В обов'язковому порядку сауни, джакузі. А вже потім гра. У нас навпаки – в четвер маєш тримати себе в тонусі.

Петряк присвятив дебютний гол за Ференцварош своєму покійному другу

Інфраструктура є в кожній команді, є непогана відвідуваність, атмосфера на стадіоні. Мені тут все подобається. Добре, що є стабільність у фінансовому плані – зарплати, премії. Скрізь є стабільність, з 1-го по 10-те число платять зарплату. Якщо виникає затримка, то у клубу можуть бути серйозні проблеми від федерації футболу.

Рівень чемпіонату? Візьміть Петряка. Адже люди не тупі. Не думаю, що Шахтар буде віддавати гравця, щоб він деградував. Всі прекрасно бачать, який рівень. Одна проблема тут – команди дуже слабо виступають в єврокубках. Дуже великі гроші вкладаються в місцевий футбол і вони десь не відповідають результатам в єврокубках.

Але тут дуже хороший трамплін потрапити куди вище. Тут багато скаутів з Європи, які забирають гравців", – цитує Габовду видання tribuna.

"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ