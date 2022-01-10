Габон мінімально переміг дебютанта КАН – розкішний гол екс-цілі Динамо з гострого кута став окрасою перших днів
Комори поступились Габону у поєдинку першого туру Кубка Африки. Огляд зустрічі читайте на Футбол 24.
Кубок африканських націй, 1-й тур
Група С
Комори – Габон – 0:1
Гол: Бупендза, 16
Зустріч стала для збірної з Коморських островів першої в історії на Кубку Африки. Символічність моменту зіпсував рахунок на табло – команда поступилась Габону.
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Все вирішилось у першому таймі. Голкіпер вибив м'яч у центр, Аутчанга пройшов оборонців та скинув на Бупендзу. Аарон з гострого кута вгатив під дальню стійку. Розкішний гол, який сміливо можна назвати окрасою перших двох ігрових днів КАНу. Цікаво, що за форвардом тривалий час стежило київське Динамо, але зрештою відмовилось від ідеї підписання.
Комори хоч і мали моменти, але вирвати нічию не зуміли. Фінальний свисток зафіксував на табло 1:0 на користь Габону. Усі поєдинки 10 січня завершились саме з таким рахунком.
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