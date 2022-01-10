Кубок африканських націй, 1-й тур

Група С

Комори – Габон – 0:1

Гол: Бупендза, 16

Зустріч стала для збірної з Коморських островів першої в історії на Кубку Африки. Символічність моменту зіпсував рахунок на табло – команда поступилась Габону.

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Все вирішилось у першому таймі. Голкіпер вибив м'яч у центр, Аутчанга пройшов оборонців та скинув на Бупендзу. Аарон з гострого кута вгатив під дальню стійку. Розкішний гол, який сміливо можна назвати окрасою перших двох ігрових днів КАНу. Цікаво, що за форвардом тривалий час стежило київське Динамо, але зрештою відмовилось від ідеї підписання.

Stunning strike from Aaron Boupendza gives #TeamGabon an early lead over #TeamComoros.



pic.twitter.com/thEBr7wp6c — Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) January 10, 2022

Комори хоч і мали моменти, але вирвати нічию не зуміли. Фінальний свисток зафіксував на табло 1:0 на користь Габону. Усі поєдинки 10 січня завершились саме з таким рахунком.

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