Габігол продовжить кар'єру у Фламенго

Міланський Інтер вирішив віддати бразильського нападника Габріеля Барбозу у річну оренду.

Форвард Інтера Габріель Барбоза продовжить кар'єру в Фламенго. 22-річний бразилець виступатиме за "червоно-чорних" на правах річної оренди.

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Перехід підтвердив сам футболіст у своєму Instagram, а офіційно про нього оголосять найближчим часом.

Минулий рік Габігол провів в рідному Сантосі, відзначившись 27 голами в 53 матчах.

Контракт Габігола з Інтером розрахований до 2021 року. Свого часу бразилець обійшовся "нерадзуррі" в 30 млн євро.

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