Габі прибув у Катар для проходження медогляду в Аль-Садді

ЧС 2018 — 13:35 3598
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ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сітки
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"Сільський футбол росіян" та "Задоволений, Флорентіно?". Матч Іспанія – Росія на ЧС-2018 в огляді іспанських ЗМІЧС 2018 — 11:45 6949
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Бельгія – Японія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 08:30 5989
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Бразилія – Мексика: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 08:12 6472
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ЧС-2018 Хорватія – Данія: Субашич врятував репутацію Модріча та неймовірний Каспер ШмейхельЧС 2018 — 00:56 5894
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