Габі прибув у Катар для проходження медогляду в Аль-Садді

Півзахисник Атлетіко Габі Фернандес близький до переходу в Аль-Садд.

Капітан мадридського Атлетіко Габі прилетів у Катар і готується пройти медогляд у Аль-Садді, вказано у твіттері клубу.

Раніше повідомлялось, що сумма трансферу 34-річного футболіста складе 19 млн євро, а термін контракту – 3 роки.

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Габі є вихованцем мадридського Атлетіко. В системі клубу він перебував із 2002 року.

Варто відзначити, в Аль-Садді півзахисник приєднається до свого співвітчизника, колишньому гравцеві Барселони Хаві Ернандеса.