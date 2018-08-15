Габі: Мені боляче бачити Куртуа в футболці Реала

Колишній півзахисник Атлетіко Габі Фернандес прокоментував трансфер екс-голкіпера "матрацників" Тібо Куртуа в Реал.

"Мені боляче бачити Куртуа в футболці Реала. Коли ти грав з кимось в одній команді і вигравав разом з ним трофеї, бачити його в стані принципового суперника дуже дивно.

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Годін продовжує контракт з Атлетіко? Він дуже важливий для клубу і не може піти. Я говорив з ним і знаю, що чутки про інтерес Ювентуса і Манчестер Юнайтед - правда. Дієго – ідеальний капітан для нас, немає нічого дивного в тому, що він отримає новий контракт", – цитує Габі а AS.

Нагадаємо, що Габі, який є вихованцем мадридського Атлетіко і виступав за клуб протягом усієї професійної кар'єри, цього літа перейшов у катарський Аль-Садд.