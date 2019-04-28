toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Габелок: Ворскла показує характер

10:33 51 Читать на русском
Габелок: Ворскла показує характер
Артем Габелок / соцмережі

Півзахисник Ворскли Артем Габелок прокоментував останні результати своєї команди.

"Ми відіграли три м'ячі в минулому матчі. Тому коли пропустили гол від Чорноморця, то впевненість нікуди не поділася. Якщо в той раз забили три, то і зараз можемо забити.

Чорноморець – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Команда дуже здорово грала і в першому таймі, і в другому, повністю контролювала гру. Так, пропускаємо на перших хвилинах, і це проблема. Але потім дотискаємо і показуємо характер. Тому хлопці молодці", – сказав Габелок каналу Футбол 1.

Ворскла у компенсований час здобула вольову перемогу над Чорноморцем

Теги
Ворскла Ворскла Артем Габелок Артем Габелок
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Валенсія
13:00
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук