Габелок: Ворскла показує характер

Півзахисник Ворскли Артем Габелок прокоментував останні результати своєї команди.

"Ми відіграли три м'ячі в минулому матчі. Тому коли пропустили гол від Чорноморця, то впевненість нікуди не поділася. Якщо в той раз забили три, то і зараз можемо забити.

Чорноморець – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Команда дуже здорово грала і в першому таймі, і в другому, повністю контролювала гру. Так, пропускаємо на перших хвилинах, і це проблема. Але потім дотискаємо і показуємо характер. Тому хлопці молодці", – сказав Габелок каналу Футбол 1.

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