Габелок відвідав матч Манчестер Сіті, після якого привітав Зінченка з Днем народження

Ліга чемпіонів — 13:02 1257
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Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – Коноплянка має всі шанси зіграти проти Зінченка
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Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікендуСвіт — 12:35 580
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"Починав у селі, на полі з дерев’яними воротами". Чемпіон Естонії – про Львів у Таллінні, рожеву форму і проблеми КарпатІнтерв’ю — 12:15 1450
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Лунін може зіграти проти Реала в Кубку Іспанії – в Мадриді хочуть зробити виняток для українцяІспанія — 11:50 714
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Де Лігт став володарем нагороди Golden Boy-2018Світ — 09:52 1180
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