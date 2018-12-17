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Габелок відвідав матч Манчестер Сіті, після якого привітав Зінченка з Днем народження

11:25 261 Читать на русском
Габелок відвідав матч Манчестер Сіті, після якого привітав Зінченка з Днем народження
Артем Габелок / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Ворскли Артем Габелок побував у Манчестері на матчі "містян" проти Евертона.

На матчі 17-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Евертон (3:1) побувала і делегацію з України в особі екс-гравця Шахтаря Артема Габелка.

Манчестер Сіті привітав Зінченка з Днем народження – українцю виповнилось 22 роки

Після поєдинку хавбек Ворскли зустрівся зі своїм співвітчизником півзахисником "містян" Олександром Зінченком та привітав останнього з Днем народження.

Happy Birthday @zinchenko_96

Допис, поширений Artem Habelok (@artemhabelok)

Габелок також не оминув можливості похизуватись фото із зіркою чемпіона Англії Кевіном де Брюйне.

@kevindebruyne

Допис, поширений Artem Habelok (@artemhabelok)

Англія17 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Евертон: Субота 15 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Евертон
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Теги
Англія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Евертон Артем Габелок Артем Габелок
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