Габелок відвідав матч Манчестер Сіті, після якого привітав Зінченка з Днем народження

Півзахисник Ворскли Артем Габелок побував у Манчестері на матчі "містян" проти Евертона.

На матчі 17-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Евертон (3:1) побувала і делегацію з України в особі екс-гравця Шахтаря Артема Габелка.

Манчестер Сіті привітав Зінченка з Днем народження – українцю виповнилось 22 роки

Після поєдинку хавбек Ворскли зустрівся зі своїм співвітчизником півзахисником "містян" Олександром Зінченком та привітав останнього з Днем народження.

Габелок також не оминув можливості похизуватись фото із зіркою чемпіона Англії Кевіном де Брюйне.