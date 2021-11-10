36-річний вінгер попрощався з національною командою, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Рікардінью вирішив піти після 18-ти років виступів у складі Португалії. За цей час він провів 187 матчів, у яких забив 141 м'яч. Із Рікардінью у складі піренейці перемогли на Євро-2018 та здобули Кубок світу-2021. Сам футзаліст був визнаний найкращим гравцем двох чемпіонатів Європи та цьогорічного планетарного форуму.

Нагадаємо, що Рікардінью за свою кар'єру здобув рекордні 6 "Золотих м'ячів". Найкращі роки він провів у рідній Бенфіці та іспанському Інтер Мовістар.

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Obrigado pela ?????, @ricardinho10ofi! O Melhor Jogador de Futsal de Sempre diz adeus à Seleção Nacional. pic.twitter.com/7YdzNPxiaC — Portugal (@selecaoportugal) November 9, 2021