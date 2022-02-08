Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів про свій підхід до комплектування команди.

"Я вважаю, що це – неповага до власних гравців. Ми виховуємо молодь, яка має розуміти, що матиме можливість зіграти за національну команду.

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Можливо, якийсь результат швидкий на окремих турнірах натуралізовані гравці і можуть принести, але це не є гарантією того, що ти перемагатимеш. Тому наразі це питання ми не розглядаємо", – цитує Косенка Sport.ua.

Зауважимо, що у футзалі дуже поширена практика натуралізовувати гравців. Збірна України на Євро-2022 виступала без подібних виконавців і посіла підсумкове четверте місце.

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