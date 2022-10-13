Футзалістка збірної України продала свою медаль з чемпіонату Європи, щоб допомогти ЗСУ
Голкіперка іспанської Торребланки Вікторія Кислова була готова попрощатися зі своєю найзнаковішою нагородою.
Влітку жіноча футзальна збірна України зуміла вибороти бронзові медалі на чемпіонаті Європи, що трапилося з нашою командою вперше в історії. Вікторія Кислова вирішила продати свою медаль на аукціоні.
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Зрештою, лот викупив портал Sport ua і вирішив залишити нагороду її власниці. На виручені кошти Кислова змогла закрити кілька потреб для українських військових, про що прозвітувала на своїй сторінці в Instagram.
Футзалістка повідомила, що вдалося допомогти у покупці двох автомобілів, 25 тисяч були перераховані в "Український жіночий батальйон" на необхідні речі для наших військових. 29 800 гривень пішли на покупку дощовиків та грілок .10 тисяч були перераховані на реабілітацію українського військового після поранення.
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