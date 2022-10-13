Влітку жіноча футзальна збірна України зуміла вибороти бронзові медалі на чемпіонаті Європи, що трапилося з нашою командою вперше в історії. Вікторія Кислова вирішила продати свою медаль на аукціоні.

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Зрештою, лот викупив портал Sport ua і вирішив залишити нагороду її власниці. На виручені кошти Кислова змогла закрити кілька потреб для українських військових, про що прозвітувала на своїй сторінці в Instagram.

Футзалістка повідомила, що вдалося допомогти у покупці двох автомобілів, 25 тисяч були перераховані в "Український жіночий батальйон" на необхідні речі для наших військових. 29 800 гривень пішли на покупку дощовиків та грілок .10 тисяч були перераховані на реабілітацію українського військового після поранення.

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