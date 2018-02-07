Футзал, Євро-2018: Україна з боєм програла Іспанії і вилетіла у чвертьфіналі

Збірна України з футзалу мінімально поступилась іспанцям у матчі 1/4 Чемпіонату Європи.

Команда Косенка строго провела перший тайм, майже не провалюючись у захисті, але й не створюючи моментів біля чужих воріт. Фаворити, звісно володіли м'ячем і часто тривожили Іваняка, однак наш голкіпер діяв дуже надійно. І лише красиво розіграна комбінація під завісу першої половини принесла Іспанії успіх.

По перерві Україна створила прекрасний момент, проте з ударом Білоцерківця справився воротар. Було ще кілька гарно розіграних атак, найгострішою з яких виявився дальній удар Педяша повз ворота. А якби хтось підстеріг нагоду на дальній стійці, рахунок став би нічийним. За 10 хвилин до кінця зустрічі українці почали епізодами грати без воротаря у 5 польових, але це не дуже допомогло. Далі іспанці декілька разів пробачили Україну в контратаках і довели справу до перемоги та виходу у півфінал.

Відзначимо, що іншими півфіналістами стали Казахстан, Росія і суперник українців по групі Португалія, яка розбомбила Азербайджан 9:1.

Футзал, Євро-2018, 1/4 фіналу

Україна – Іспанія – 0:1

Голи: Пола, 18