Серед тих, кого вдалось повернути до України футбольний арбітр Дмитро Кубряк, який пішов у ЗСУ в статусі лікаря-нейрохірурга, повідомляє Андрій Павелко в своєму Facebook.

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"З Дмитром, який раніше працював на матчах ПФЛ, ми бачились наприкінці березня у госпіталі Дніпра, де він оперував наших поранених воїнів. Невдовзі він, незважаючи на величезний ризик, поїхав з групою інших медиків в оточене російською ордою місто-Герой Маріуполь, щоб рятувати його Героїв-оборонців, де й потрапив у полон до окупантів.

Це були 5 місяців дуже важких випробувань для Дмитра, який перебував у сумнозвісний Оленівці, і протягом яких ми вірили, переживали, молилися, підтримували сім’ю Дмитра і шукали можливості для його звільнення", – йдеться у дописі.

Зазначимо, що вночі з 21 на 22 вересня стало відомо, що Україна зуміла повернути 215 військовополонених, частина з яких – герої-захисники "Азовсталі". Серед них командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира – Святослав "Калина" Паламар та командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський.

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