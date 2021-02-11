Футбольний сюрреалізм з Португалії – гравцям Браги довелося штовхати автомобіль "швидкої", який приїхав за партнером
Футболісти Браги отримали додаткове навантаження під час першого матчу півфіналу Кубка Португалії проти Порту.
Захисник "зброярів" Давід Карму зазнав важкої травми, і на полі з'явився автомобіль "швидкої" допомоги.
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Машина під'їхала і забрала постраждалого, але зрушити з вологого газону не змогла. На поміч прийшли гравці Браги, які гуртом штовхнули масивний бус.
Через тривалу зупинку арбітр компенсував аж 12 хвилин. Брага завершувала матч проти 9 гравців Порту і таки змогла вирвати нічию на останніх секундах – 1:1.
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