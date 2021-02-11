Футболісти Браги отримали додаткове навантаження під час першого матчу півфіналу Кубка Португалії проти Порту.

Захисник "зброярів" Давід Карму зазнав важкої травми, і на полі з'явився автомобіль "швидкої" допомоги.

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Машина під'їхала і забрала постраждалого, але зрушити з вологого газону не змогла. На поміч прийшли гравці Браги, які гуртом штовхнули масивний бус.

Через тривалу зупинку арбітр компенсував аж 12 хвилин. Брага завершувала матч проти 9 гравців Порту і таки змогла вирвати нічию на останніх секундах – 1:1.

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