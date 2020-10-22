З нагоди старту Ліги чемпіонів українські вболівальники мають можливість перевірити свої знання в елітному батлі для футбольних ерудитів.

Вже сьогодні відбудеться футбольний квіз, який організовують ГлуздоГерць і The GAME.ua. Ведучим змагань стане один із найкращих українських коментаторів Роберто Моралес. Старт відеотрансляції – орієнтовно з 20:20.

Якщо ви не встигли або не наважилися зареєструватись для участі у турнірі, маєте ексклюзивну можливість переглянути перипетії замагань і перевірити свою кмітливість та обізнаність у футболі.

Вмикайте, буде цікаво!

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