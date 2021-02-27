"В першу чергу вітаю футболістів – вони сьогодні билися. У нас була дуже затяжна безвиграшна серія, яка тиснула на нас в психологічному плані. Вчора розібрали гру – ми знали, що Олександрія весь час пресингує. Команда хороша фізично, на другому поверсі у нас шансів не було. Було завдання покласти м'яч вниз і контролювати його. Поле ще зимове, поки ще важко, але ми впоралися. Боротьбу ми не програли, і футбольний бог був на нашому боці.

Ремейк історичного падіння Джеррарда у відеоогляді матчу Ворскла – Олександрія – 3:1

У нас було завдання просуватися завдяки коротким передачам і руху футболістів, тому що в силовому плані ми поступалися. Це було видно – вони дуже сильні фізично і високі. Кутовий для нас – це як пенальті. Але ми витримали, дотерпіли. Чекали помилки Олександрії – спочатку Кулач забив, потім Олів'є, знову Кулач. Я хочу привітати футболістів – вони заслужили сьогодні. Після тривалої серії невдач я вдячний їм.

Всі футболісти заслужили перемогу – один забиває, а інші на нього грають. Хтось захищається, хтось забиває, хтось починає атаку, а хтось стоїть на воротах. Виграли – радіємо до наступного тижня. Таке футбольне життя. Добре сьогодні зіграв Альюн, провів матч без помилок. У психологічному плані йому було важко. У нас п'ять чоловік "південних" – Кане сьогодні був не зовсім той, якого ми хотіли б бачити, Якубу зламався на рівному місці. Вони звикли до сонячної погоди. Для нас головне – дочекатися, коли сонце запече", – резюмував Максимов у ефірі програми "Тур ONLINE".

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