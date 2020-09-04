"Ми стали розбещені. Звикли до крутого й атакувального футболу, коли команда швидко переходить від оборони в атаку, з класним результатом і перемогами. Сьогодні хлопцям було важко.

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Хлопці молодці – вони проявили характер. Так, Швейцарія здорово грала, непогано пресингувала, володіла м'ячем, шикарно атакувала флангами, високо грали латералі. Проте хлопці впоралися. Відчувалася нервозність, місцями було забагато браку.

Перший тайм був втягуючий. У другій половині матчу стали грати компактніше, тому результат справедливий. Могли забивати третій, але футбольний бог був на нашому боці, коли ми не пропустили", – сказав Артем Федецький в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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