Футбольні правила чекає революція – кутові, пенальті та жовті картки можуть змінитися
Міжнародна рада футбольних асоціацій планує суттєво розширити використання VAR.
IFAB розглядає можливість значного розширення повноважень VAR – про це повідомляє The Times. Нові правила можуть набути чинності вже з 1 червня 2026 року – перед стартом чемпіонату світу.
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Одним із головних нововведень може стати перегляд VAR неправильних рішень про призначення кутових. Зараз ця опція недоступна. Також пропонують дозволити VAR втручатись у випадках других жовтих карток, хоча це викликає суперечки, адже такі епізоди часто суб’єктивні.
Окремо обговорюють радикальну зміну під час пенальті – у разі сейву воротаря м’яч буде вважатися "мертвим", тобто добивання стане неможливим. Такий підхід повністю змінить звичну динаміку стандартів.
Ключова умова – нові повноваження VAR не повинні збільшити затримки в грі. IFAB наполягає, що відеоасистенти мають ухвалювати рішення за лічені секунди.
Чи схвалять ці зміни – стане відомо після ділової зустрічі IFAB у листопаді. Остаточне голосування планують провести в березні 2026-го. У разі схвалення нові правила набудуть чинності за кілька тижнів до старту ЧС-2026.
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