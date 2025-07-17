IFAB розглядає можливість значного розширення повноважень VAR – про це повідомляє The Times. Нові правила можуть набути чинності вже з 1 червня 2026 року – перед стартом чемпіонату світу.

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Одним із головних нововведень може стати перегляд VAR неправильних рішень про призначення кутових. Зараз ця опція недоступна. Також пропонують дозволити VAR втручатись у випадках других жовтих карток, хоча це викликає суперечки, адже такі епізоди часто суб’єктивні.

Окремо обговорюють радикальну зміну під час пенальті – у разі сейву воротаря м’яч буде вважатися "мертвим", тобто добивання стане неможливим. Такий підхід повністю змінить звичну динаміку стандартів.

Ключова умова – нові повноваження VAR не повинні збільшити затримки в грі. IFAB наполягає, що відеоасистенти мають ухвалювати рішення за лічені секунди.

Чи схвалять ці зміни – стане відомо після ділової зустрічі IFAB у листопаді. Остаточне голосування планують провести в березні 2026-го. У разі схвалення нові правила набудуть чинності за кілька тижнів до старту ЧС-2026.

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