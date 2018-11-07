toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА

Футбольна журналістка з Аргентини для успішної кар'єри зменшила собі груди – прикрість дня

14:15 725 Читать на русском
Футбольна журналістка з Аргентини для успішної кар'єри зменшила собі груди – прикрість дня
Наті Хота / Instagram

Ведуча аргентинського спортивного каналу зважилась на пластичну операцію зі зменшення грудей, оскільки ті заважали їй працювати.

Цю симпатичну аргентинську дівчину звати Наті Хота і вона вела футбольну програму на телеканалі ESPN. Як виявилось, кралечка мала великі проблеми через розмір своїх грудей. Співрозмовники дівчини постійно відволікались на них, а це перешкоджало їй працювати, тож вона зважилась на такі кардинальні дії.

"Той момент, коли ти засмучена, згадавши, що вчора зробила операцію на грудях і тепер не маєш уявлення, як будеш виглядати" – так Наті підписала фото у своєму акаунті в мережі Instagram одразу після операції.

А раніше Наті виглядала ось так:

Дівчина дня: сексапільна та дуже ефектна нова подруга Серхіо Агуеро – таку важко оминути

Теги
Світ Дівчина дня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
44
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук