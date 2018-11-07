Футбольна журналістка з Аргентини для успішної кар'єри зменшила собі груди – прикрість дня

Ведуча аргентинського спортивного каналу зважилась на пластичну операцію зі зменшення грудей, оскільки ті заважали їй працювати.

Цю симпатичну аргентинську дівчину звати Наті Хота і вона вела футбольну програму на телеканалі ESPN. Як виявилось, кралечка мала великі проблеми через розмір своїх грудей. Співрозмовники дівчини постійно відволікались на них, а це перешкоджало їй працювати, тож вона зважилась на такі кардинальні дії.

"Той момент, коли ти засмучена, згадавши, що вчора зробила операцію на грудях і тепер не маєш уявлення, як будеш виглядати" – так Наті підписала фото у своєму акаунті в мережі Instagram одразу після операції.

А раніше Наті виглядала ось так:

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