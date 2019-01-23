"Футбольна мафія, я не вірю у аварію", – колишня дівчина Сали опублікувала загадкове повідомлення

Колишня дівчина Еміліано Сали Береніс Шкаїр молиться за те, щоб форвард Кардіффа залишився живим.

Після повідомляння про те, що літак, на борту якого був Еміліано Сала, зник з радарів дівчина написала серію повідомлень у Twitter, які згодом видалила.

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Зокрема, Береніс написала наступне: "Розслідуйте футбольну мафію, тому що я не вірю в цю аварію".

"Я хочу прокинутися зранку, і дізнатися, що це все брехня. Будь ласка, проведіть розслідування, тому що я не вірю в цю аварію. Не припиняйте пошук через негоду. Еміліо, мені потрібно прочитати, що ти живий і тебе знайшли. Я не можу повірити, що вони припиняють пошук до завтра, вони втрачають час. Я відчуваю, безпорадність – це жах", – зазначила дівчина.

"Мені дуже лячно", – в мережі з'явилися останні аудіоповідомлення Сали з літака, який згодом зник