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"Футбольна кухня": сніданок з Русланом Маліновським

16:39 63
"Футбольна кухня": сніданок з Русланом Маліновським
"Футбольна кухня"

Федерація футболу України запускає новий відеопроект "Футбольна Кухня" з Любомиром Тошичем, шеф-поваром головної команди країни, на YouTube ФФУ

У понеділок, 25 лютого, зустрічайте, перший випуск проекту, в якому шеф-кухар навчить вас готувати здоровий сніданок.

Допомагати його буде один із лідерів нашої національної збірної – Руслан Маліновський. Руслан з Любомиром покажуть нескладний рецепт поживного сніданку та дадуть корисні поради!

Крім того, Руслан Маліновський розкаже про свої кулінарні вподобання, якій кухні віддає перевагу, чи довго звикав до "бельгійських смаків" та що є його фірмовою стравою.

Все це – на YouTube ФФУ.

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ФФУ Збірна України
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